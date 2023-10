Furto con spaccata in un supermercato nel Palermitano

I militari hanno avviato le indagini

1' DI LETTURA

PARTINICO (PALERMO) – Furto con spaccata nel palermitano. I ladri hanno rotto il vetro dell’ingresso di un supermercato gestito da un commerciante del Bangladesh a Partinico. La scorsa notte qualcuno ha mandato in frantumi la porta in vetro dell’esercizio commerciale in via Principe Umberto, strada parallela al principale corso dei Mille. Una volta dentro i ladri hanno preso la cassa e si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. I titolari hanno sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. L’esercizio commerciale è sprovvisto di telecamere di videosorveglianza.