Furto di carburante al Muos: arrestato un dipendente del governo Usa

L'operazione dei carabinieri di Sigonella

NISCEMI – I carabinieri della compagnia polizia militare per l’Aeronautica di Sigonella hanno arrestato in flagranza di reato per furto, un uomo di 37 anni, residente a San Cono (CT), dipendente civile del governo Usa in servizio al Muos di Niscemi. L’uomo è stato sorpreso mentre asportava circa 40 litri di gasolio dalle cisterne dell’infrastruttura militare del Dipartimento della Difesa statunitense.

L’operazione è il risultato di un’attività investigativa svolta dai militari dell’Arma in stretta collaborazione con gli agenti del NCIS (Naval Criminal Investigative Service) di Sigonella e coordinata dal procuratore di Gela Salvatore Vella. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriori 400 litri di carburante, custoditi in 14 taniche da 20 e 30 litri, e un arredo da ufficio ritenuto provento di furto ai danni del Muos.

Gli elementi raccolti hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico del 37enne, l’arresto è stato successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Gela. In via cautelativa, e in attesa delle determinazioni dell’autorità di pubblica sicurezza, i carabinieri della stazione di San Cono (CT) hanno inoltre proceduto al ritiro di 9 fucili e 2 pistole regolarmente detenuti dall’uomo presso la propria abitazione.