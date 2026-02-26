L'intervento dei carabinieri e del personale Enel Distribuzione

MISILMERI – Furto di energia elettrica a Misilmeri, arrestati una donna e un uomo. L’operazione è stata condotta dai carabinieri con il supporto tecnico del personale specializzato di Enel-Distribuzione. Una 47enne e un 50enne dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

​L’intervento dei militari ha permesso di accertare l’esistenza di due allacci abusivi diretti alla rete pubblica. Il personale specializzato Enel ha riscontrato la manomissione dei contatori delle rispettive abitazioni degli indagati, mediante i quali l’energia elettrica veniva prelevata illecitamente bypassando i sistemi di misurazione.

​Secondo le prime stime effettuate dai tecnici dell’Ente, il danno economico complessivo causato dall’ammanco di energia ammonta a circa 12.000 euro. ​Il furto di corrente elettrica, oltre a rappresentare un danno economico per l’ente fornitore e per la collettività, comporta gravi rischi per l’incolumità pubblica a causa dei collegamenti precari e non a norma, che possono generare cortocircuiti o incendi. ​Il gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato gli arresti.