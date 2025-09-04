Furto di materiale ferroso a Gela: arrestati due ventenni

L'intervento della polizia e il recupero della refurtiva

GELA – I poliziotti del Commissariato di Gela hanno arrestato due ventenni in flagranza per furto aggravato di materiale ferroso all’interno di una proprietà privata. Gli agenti hanno visionato il sistema di videosorveglianza dell’abitazione che aveva registrato la presenza dei due operai che erano entrati nella proprietà con un mezzo per portare via una struttura di ferro.

I poliziotti hanno riconosciuto i due soggetti che sono stati rintracciati poco dopo all’interno di un deposito di materiale ferroso con la refurtiva. I due arrestati, su disposizione del pm presso la Procura di Gela, sono stati condotti ai domiciliari. Il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Gela e dell’obbligo di presentazione presso il Commissariato.