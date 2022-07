Furto di rame, danneggiata cabina Ciaculli: Amg la ripristina

L’allerta è scattata anche grazie alle chiamate arrivate nella stessa serata al numero verde dedicato alla pubblica illuminazione

2' DI LETTURA

PALERMO – Gli operatori di AMG Energia hanno avviato oggi in urgenza un intervento per la riattivazione della cabina di pubblica illuminazione “Ciaculli”, danneggiata da ignoti e rimasta spenta mercoledì sera (giorno 13 luglio) in seguito ad un furto di rame. La cabina alimenta gli impianti di illuminazione della zona di via Ciaculli- Croce Verde e di un tratto di via Gibilrossa, per un totale di 254 punti luce.

Il furto è stato scoperto mercoledì sera dagli operatori del servizio cabine di AMG Energia durante le ricognizioni di routine effettuate sugli impianti. L’allerta è scattata anche grazie alle chiamate arrivate nella stessa serata al numero verde dedicato alla pubblica illuminazione (800661199) che segnalavano il totale spegnimento degli impianti a Ciaculli. Subito l’azienda ha attivato la procedura prevista per le priorità che riguardano problemi di ingente entità: la squadra intervenuta ha trovato la cabina danneggiata e le porte di ingresso forzate.

Da una prima ricognizione, il furto avrebbe riguardato alcuni componenti e conduttori degli impianti che ne hanno determinato lo spegnimento. Gli operatori hanno messo in sicurezza la cabina disattivandola e oggi sono state avviate le attività necessarie per ripristinare e rialimentare la cabina.

“I lavori sono in corso e proseguiranno con l’obiettivo di riattivare gli impianti in serata – sottolinea il vicepresidente della società, Domenico Macchiarella – Come da prassi stiamo facendo una ricognizione dei danni subiti dalla struttura e sporgeremo denuncia. Ringrazio i cittadini che mercoledì sera hanno segnalato il problema, chiamando il nostro call center: una collaborazione che ci aiuta a svolgere al meglio il nostro lavoro al servizio della città”.

Aggiornamento delle 13.30

Gli operatori di AMG Energia hanno ultimato l’intervento urgente di riattivazione della cabina di pubblica illuminazione “Ciaculli”, danneggiata da ignoti e rimasta spenta mercoledì sera (giorno 13 luglio) in seguito ad un furto di rame. La cabina, che alimenta gli impianti di illuminazione della zona di via Ciaculli – Croce Verde e di un tratto di via Gibilrossa, per un totale di 254 punti luce, stasera sarà regolarmente in funzione.