Cercano di forzare un distributore con un mezzo cingolato, due in fuga

L'assalto con un escavatore è stato sventato dai Carabinieri

CATANIA – Furto con escavatore a Catania: è successo a San Giovanni la Punta, dove un assalto a un distributore di carburanti è stato sventato dalla locale stazione dei Carabinieri. I due malviventi hanno provato a forzare le saracinesche del benzinaio con un mezzo cingolato, ma sono stati messi in fuga.

Il furto con escavatore a Catania

I fatti, come si apprende da un comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri, sono accaduti verso le tre e venti del mattino di giovedì 15 febbraio. I militari in auto stavano attraversando via Santissimo Crocifisso, nel quartiere Trappeto, e hanno sorpreso in una pompa di benzina due uomini che, con un escavatore, stavano colpendo le saracinesche degli uffici e del bar della stazione di servizio.

Appena i Carabinieri sono entrati nel piazzale del distributore i due malviventi sono scesi dal mezzo e hanno cominciato a correre dileguandosi nelle campagne limitrofe.

Le ricerche e le indagini

Nel frattempo la pattuglia ha chiesto rinforzi e mentre partivano le ricerche dei due ladri i militari hanno esaminato la scena del crimine, fino all’arrivo della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Catania.

Secondo i primi accertamenti l’escavatore era stato rubato poco prima in un cantiere adiacente al distributore, allestito proprio per l’ampliamento della struttura. Poco distante, poi, i Carabinieri hanno trovato anche un furgone a bordo del quale, con molta probabilità, i malviventi hanno raggiunto la zona.

Sono ancora in corso le attività per risalire all’identità dei malfattori, compresa l’analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza della zona per la ricostruzione della dinamica degli eventi.