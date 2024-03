Ruba attrezzi da lavoro nella facoltà di legge di Catania, arrestato

L'uomo è stato scoperto grazie alle videocamere

CATANIA – Furto a Catania, nella facoltà di legge: è quanto accaduto quando un 30enne catanese, pregiudicato, si è introdotto all’interno del plesso universitario di via Gallo, attualmente in ristrutturazione, dove il ladro ha preso di mira un container che la ditta appaltatrice per i lavori aveva installato nel cortile dello stabile.

Dopo avere rotto una finestra il malvivente si è intrufolato nell’area recintata, cominciando a rovistare. All’interno, ha preso una smerigliatrice, un flex, una saldatrice, un martelletto e un trapano, ma è stato visto dalle videocameredi sicurezza installate nell’università. Gli addetti alla sorveglianza hanno dunque chiamato i Carabinieri.

Due gazzelle hanno quindi raggiunto la sede dell’università e il ladro è stato bloccato proprio mentre tentava la fuga dal cancello retrostante l’ingresso principale, quello che si affaccia su Piazza Santo Carcere.

Il 30 enne è stato perquisito e i militari dell’Arma hanno recuperato tutti gli attrezzi da lavoro che aveva prelevato dal container, materiale del valore commerciale di quasi 10 mila euro, restituendoli alla ditta proprietaria.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, detto anche “obbligo di firma”.