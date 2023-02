Palermo, un bar “rubava la luce” a Mondello: scatta l’arresto

Da valutare i danni provocati all'azienda fornitrice dell'energia.

1' DI LETTURA

PALERMO – Un furto di luce scoperto a Palermo. Un commerciante di 50 anni, Francesco Cangialosi, titolare di un bar pasticceria a Mondello, è stato arrestato dai carabinieri della Compagna di San Lorenzo.

I militari della stazione di Partanna Mondello, durante un sopralluogo con i tecnici dell’Enel, avrebbero trovato un allaccio abusivo alla rete elettrica per alimentare il laboratorio annesso al bar.

Per valutare l’entità del furto bisognerà accertare da quanto tempo fosse stato creato l’allaccio abusivo. L’udienza per direttissima è ancora in corso.