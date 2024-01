Ruba in un negozio di bricolage a Misterbianco, arrestato un 55enne

L'uomo ha sottratto merce per un valore di 400 euro

CATANIA – Furto a Misterbianco: un pregiudicato ennese 55enne è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della locale Tenenza perché responsabile di furto aggravato.

Come si legge in un comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri, il responsabile di una nota rivendita misterbianchese di materiali edili e bricolage è stato avvertito dal personale di vigilanza sullo strano comportamento di un uomo che in maniera piuttosto sospetta ha pagato solo una piccola parte di tutto il materiale che aveva appena prelevato dal deposito.

Compresa la situazione, il titolare ha quindi deciso di avvertire telefonicamente i Carabinieri recandosi poi nell’area di prelevamento delle merci per chiarire quanto stesse accadendo con il 55enne, che invece sembrava stranamente ignaro di tutto.

Furto a Misterbianco: le verifiche

Proprio durante il confronto tra i due, è quindi arrivata una “gazzella” dell’Arma che dopo aver delineato la dinamica dei fatti ha per prima cosa identificato l’uomo, che, tra l’altro, vanta una lunga lista di vicissitudini giudiziarie, soprattutto per reati contro il patrimonio.

Terminati i controlli, i militari sono così passati ad ispezionare il furgone Mercedes con il quale lo stesso è giunto a Misterbianco. Sul pianale di carico era presente la merce regolarmente pagata, tuttavia in una intercapedine ben celata sul fondo era stato nascosto del materiale per recinzione per un valore di circa 400 euro, appartenente al negozio, della cui provenienza l’uomo non ha saputo fornire spiegazioni plausibili.

La merce rubata è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale, mentre il 55enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto in flagranza.