 Furto di parti di ottone da un portone a Catania: una denuncia
Furto di parti di ottone da un portone a Catania: una denuncia

Il furto risale alla notte tra il 20 e il 21 dicembre scorso
CARABINIERI
di
CATANIA – Un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per furto da carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante. Sarebbe il ladro che, nella notte tra il 20 e il 21 dicembre scorsi, ha rubato parti d’ottone di uno storico portone d’ingresso di un condominio nel centro della città.

Secondo l’accusa, agendo nell’oscurità, è riuscito a rubare pomelli e una lastra metallica, per poi allontanarsi indisturbato. A permettere la sua identificazione sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso ogni fase dell’azione.

