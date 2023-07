I carabinieri sventano l’ennesimo furto di uva nel Calatino

Questa dinamica va avanti da mesi: ora i militari hanno sequestrato l’auto in uso ai ladri, che sono riusciti a scappare in campagna

LICODIA EUBEA (CATANIA) – Vedono i carabinieri mentre stanno rubando uva in campagna e scappano, lasciando sul posto l’auto usata, un mezzo peraltro radiato dai registri automobilistici. I carabinieri del comando provinciale, della compagnia di Caltagirone e della compagnia d’intervento operativo “Cio” del dodicesimo reggimento di Sicilia, hanno sventato l’ennesimo furto d’uva nelle campagne del Calatino.

Da novembre a oggi, le zone di Mazzarrone, Licodia Eubea e Granieri di Caltagirone, sono interessate da continui furti di uva da tavola. Per questo quasi tutte le notti pattuglie dei carabinieri pattugliano in maniera coordinata le principali arterie stradali, perlustrando altresì anche con personale appiedato, le aree rurali occupate dalle molte coltivazioni, al fine di cogliere in flagranza i malviventi.

Proprio nel corso di uno di questi servizi preventivi, i militari dell’Arma, nel vigilare con le varie contrade interessati da vitigni, tra cui la contrada “Sciri Sotto” di Licodia Eubea, hanno visto sul ciglio della strada, tra la SP38 e la SP75, una Ford Focus di colore grigio metallizzato, ancora con il motore caldo, che con ogni probabilità si trovava sul luogo per commettere furto d’uva.

La presenza dei Carabinieri difatti avrà verosimilmente indotto i malviventi a desistere dal loro intento criminale e a fuggire tra le campagne, abbandonando il mezzo, che a seguito degli accertamenti, è risultata essere stata radiata dal Pubblico Registro Automobilistico. La vettura, sequestrata amministrativamente, è stata quindi esaminata da personale tecnico addetto ai rilievi scientifici del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, per risalire all’identificazione degli occupanti.