Palermo C5, prima sconfitta in campionato: rosa battuti dall’Akragas

Nella quinta giornata del girone A di Serie C1 il Palermo C5 viene battuto 6-2 dall’Akragas Futsal, match disputato al Palazzetto Multifunzionale “La Malfa” di Agrigento. Si tratta della prima sconfitta stagionale della squadra guidata da coach Rizzo. Entrambe le reti dei rosanero portano la firma di Orlando. Per i padroni di casa, invece, a timbrare il cartellino sono Toledo (autore di una tripletta), Granata, Colore e Ruvio.
Il Palermo Calcio a5 impatta male la gara e, nei primi 15 minuti, l’Akragas Futsal prende il sopravvento indirizzando la sfida sui propri binari. I padroni di casa si rendono subito pericolosi con Cillari, attento Orlando a salvare sulla linea. Il forcing offensivo dell’Akragas viene premiato con la rete del vantaggio siglata da Granata che, lasciato libero sul secondo palo dalla difesa rosanero, può insaccare in rete il più semplice dei tapin.
La reazione del Palermo C5 non tarda ad arrivare come testimoniano le due occasioni di Musso: in entrambi i casi la sfera finisce di poco a lato della porta difesa da Castiglione, portiere della compagine dei templi. L’Akragas regge bene l’urto e, sugli sviluppi di un calcio di punizione, trova il 2-0 con Colore (non impeccabile Pala, estremo difensore dei rosanero). Passano pochi minuti e i padroni di casa calano il tris con Ruvio che finalizza nel migliore dei modi una rapida ripartenza in campo aperto. Finisce la prima frazione, si va all’intervallo con la squadra agrigentina sopra di tre reti.
La musica cambia nella ripresa: l’Akragas non corre rischi difendendosi con ordine, il Palermo Calcio a5, invece, si proietta in avanti nel tentativo di rimettersi in carreggiata. Gli sforzi dei rosanero consentono alla squadra di coach Rizzo di accorciare le distanze, momentaneo 3-1 firmato da Orlando. L’Akragas, tuttavia, non si scompone e trova due gol in rapida successione: 4-1 e 5-1 siglati entrambi da Toledo. Il Palermo C5 prova a restare in partita grazie alla rete di Orlando (doppietta per lui) che porta il risultato sul 5-2. Ma l’Akragas Futsal chiude i conti con il solito Toledo (tripletta) che fissa il risultato sul definitivo 6-2.