Il Palermo C5 vince le Final Four di Coppa Italia: rosa campioni di Sicilia

Battuta in finale la Trombatore Rosolini C5

Il Palermo Calcio a5, sostenuto dal calorosissimo pubblico del “Pala Don Bosco”, si laurea campione di Sicilia trionfando nelle Final Four di Coppa Italia di Serie C1. Due giornate, quelle del 3 e 4 gennaio 2026, che resteranno indelebili nel cuore e negli occhi di tutti gli appassionati di futsal palermitano e non solo: l’evento, organizzato dalla società rosanero, è diventato infatti un autentico spot di questa meravigliosa disciplina sportiva.

A contendersi l’ambito trofeo i padroni di casa del Palermo Calcio a5 e la Trombatore Rosolini C5 che, rispettivamente, avevano superato in semifinale la Don Bosco Bonifato Alcamo (6-3 in favore dei rosanero dopo i tempi supplementari) e il Futsal Ferla (8-3 per la compagine siracusana).

Parte subito forte la Trombatore Rosolini che apre le danze del match con Landriel, quindi trova il raddoppio con Milana, due reti che ammutoliscono il pubblico del “Pala Don Bosco”. Ma la squadra rosanero rialza subito la testa e riapre la gara grazie al gol di Bonanno che, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto rapidamente, gonfia la rete raccogliendo l’assist al bacio di Saviano.

Il gol infonde coraggio ai padroni di casa che, qualche minuto dopo, trovano il pareggio con Giannola. Il Palermo C5 sembra adesso letteralmente rigenerato e, sulle ali dell’entusiasmo, trova la rete del momentaneo 3-2 siglata da Miranda, rete che fa esplodere letteralmente il “Pala Don Bosco”. Ad un minuto dalla fine della prima frazione di gioco, però, arriva la beffa: gli ospiti trovano il pareggio, 3-3 firmato da Gennaro.

Emozioni e gol non mancheranno neppure nella ripresa che inizia con il nuovo vantaggio dellaTrombatore Rosolini C5, momentaneo 3-4 siglato da Milana (doppietta per lui). Il Palermo Calcio a5 si rimette subito in carreggiata e, grazie a Torcivia, trova il 4-4. Il botta e risposta tra le due squadre proseguirà con il 4-5 degli ospiti, rete messa a segno da Gennaro (doppietta per lui). Coach Rizzo invita i suoi ragazzi a usare la testa e a non perdere la concentrazione: messaggio recepito e applicato pragmaticamente sul parquet del “Pala Don Bosco” come testimoniano le successive tre marcature che porteranno i rosanero al trionfo.

Momentaneo 5-5 firmato da Di Simone, 6-5 siglato da Giannola (doppietta per lui) e rete del definitivo 7-5 messa a segno da Romano. La coppa resta nel capoluogo siciliano: impresa titanica del Palermo Calcio a5 che aggiunge in bacheca questo prestigioso trofeo. Lacrime di gioia per il Presidente Salvo Messeri e tutta la dirigenza del club rosanero di futsal. Un successo straordinario che il Palermo C5 ha voluto condividere con il meraviglioso pubblico del “Pala Don Bosco” che, per due lunghissimi giorni, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno nei confronti della squadra rosanero.