Palermo C5, altalena infinita di emozioni: i rosa piegano 6-5 la Merlo C5

Partita al cardiopalma al Pala Don Bosco

Una partita al cardiopalma col risultato in bilico sino agli ultimi concitati minuti del match: questo, in sintesi, quanto si è registrato sul parquet del “Pala Don Bosco”, teatro dell’avvincente sfida tra Palermo Calcio a5 e Merlo C5 terminata con un pirotecnico 6-5 in favore della compagine rosanero. A firmare la vittoria per la squadra guidata da coach Rizzo la tripletta di Giannola, la doppietta di Torcivia e la rete di capitan Marretta.

Ad aprire le danze del match saranno i padroni di casa, momentaneo 1-0 firmato da Torcivia che, dal limite dell’area, fredda sul primo palo il portiere ospite. Il Palermo Calcio a5 inizia ad attaccare all’arma bianca e, dopo appena 1′, trova il raddoppio: contropiede fulmineo della squadra di coach Rizzo, azione conclusa in grande stile da Giannola. Gli ospiti provano a risalire la china con Molinaro che sigla il 2-1. Una gara avvincente, ricca di colpi di scena. Il Palermo C5 si porta sul 3-1, rete firmata da capitan Marretta. Finisce la prima frazione di gioco, si va all’intervallo con i padroni di casa sopra di due gol.

La ripresa inizia col Palermo Calcio a5 proiettato in avanti. Forcing iniziale della squadra rosanero che viene premiato da due reti in rapida successione: sia il 4-1 che il momentaneo 5-1 siglati da un super Giannola che firma così la sua personale tripletta. Partita finita? Assolutamente no. La Merlo Calcio a5 non ne vuole sapere di gettare la spugna e riapre clamorosamente la gara con la doppietta di Vitale. A risollevare il morale in casa Palermo C5 ci pensa Torcivia (doppiettaper lui) che firma il momentaneo 6-3 per i rosanero. Brivido nel finale per la squadra di coach Rizzo a causa delle due reti (6-4 e definitivo 6-5) messe a segno da Molinaro (tripletta per lui) prima del triplice fischio.