Palermo C5, vittoria per 6-3 ai danni dell’Atletico Monreale

I rosanero volano al secondo posto

Nella dodicesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5 si impone con un pirotecnico 3-6 in casa dell’Atletico Monreale e balza al secondo posto in classifica. A firmare il successo per la squadra guidata da coach Rizzo la doppietta di Di Simone e le reti siglate da Giannola, Torcivia, Biondo e Saviano.

Sin dalle prime battute l’Atletico Monreale si dimostra un avversario tosto per il Palermo Calcio a5: pressing sui portatori di palla rosanero, buona circolazione della sfera e, soprattutto, due ottime occasioni da rete create da Hamici e Marino che costringono agli straordinari Pala, estremo difensore del Palermo C5. Il forcing offensivo iniziale dell’Atletico Monreale viene premiato al 5′: i padroni di casa, infatti, trovano il vantaggio con Hamici, sinistro preciso sugli sviluppi di un calcio d’angolo, conclusione che non lascia scampo al portiere Pala.

La reazione del Palermo C5 non tarda ad arrivare: pochi minuti dopo la compagine rosanero trova il pareggio con Giannola perfettamente servito da Saviano. Il gol galvanizza il Palermo Calcio a5 che, prima dell’intervallo, troverà altre tre volte la via della rete: momentaneo 1-2 siglato da Torcivia, 1-3 firmato da Biondo quindi, a dieci secondi dal termine della prima frazione, l’1-4 segnato da Saviano a seguito di una grande giocata di Giannola. Si andrà negli spogliatoi con gli ospiti sopra di tre reti.

La ripresa inizia con i padroni di casa proiettati in avanti. L’Atletico Monreale, infatti, riapre clamorosamente la partita con un uno-due micidiale: 2-4 siglato dall’ex rosanero Sgarlata e, dopo appena trenta secondi, 3-4 messo a segno da Marino. Coach Rizzo suona la carica chiedendo ai suoi giocatori di usare la testa: messaggio recepito dalla squadra che inizia a intensificare il pressing e ad alzare il ritmo del gioco.

Il Palermo C5 torna a ruggire e chiude la gara con la doppietta di Di Simone che gonfia la rete avversaria nell’azione del 3-5 quindi siglando il definitivo 3-6 in favore dei rosanero. Vittoria importantissima per il Palermo Calcio a 5 che sale a 28 punti in classifica balzando al secondo posto del girone A di Serie C1. Rosanero momentaneamente a -5 dalla capolista Akragas Futsal (che dovrà recuperare la gara contro il Pioppo) e a +2 dall’Agrigento Futsal che, nell’ultimo turno, ha pareggiato 7-7 contro l’Isola C5.