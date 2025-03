Palermo C5, derby al cardiopalma: con l’Athletic Club finisce in parità

Si sono affrontate prima e seconda della classe girone A di Serie C1

Una partita folle, emozionante, dall’esito non scontato fino all’ultimo istante del match: succede di tutto nel super derby tra Athletic Club e Palermo Calcio a5, rispettivamente prima e seconda della classe del girone A di Serie C1 (rosanero sotto di un punto nella graduatoria). Una gara bellissima giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Risultato finale 5-5, di certo non una partita per i deboli di cuore.

La partita

Nessuna fase di studio: le due formazioni scendono subito in campo per cercare di vincere la gara. Prima frazione di gioco molto equilibrata con tanti capovolgimenti di fronte e diverse nitidissime occasioni da rete da ambo le parti. Da segnalare, in particolare, i due legni colpiti dal Palermo C5 (traversa di Musso e palo di Miranda sugli sviluppi di una rimessa laterale) e il palo centrato dai padroni di casa direttamente da calcio di punizione dal brasiliano Yvaaldo Gomes. Nonostante tutto si andrà all’intervallo sullo 0-0.

La musica, soprattutto per ciò che riguarda le reti segnate, cambierà radicalmente nella ripresa. A passare in vantaggio sarà l’Athletic Club Palermo con Pitarresi abile a freddare Immesi. Passano appena 3′ e i padroni di casa trovano il raddoppio con Baucina. Coach Rizzo suona la carica, il Palermo Calcio a5 si sveglia e riapre la partita siglando il momentaneo 2-1 con Biondo. L’Athletic Club prova a chiudere la gara portandosi sul 3-1, rete siglata da Tuzzolino.

La compagine rosanero, tuttavia, non si perde d’animo e, con una grandissima reazione d’orgoglio, trova il 3-2 con Musso. Il Palermo C5 continua ad attaccare a testa bassa riuscendo ad acciuffare il pareggio: 3-3 siglato su tiro libero ancora da Musso (doppietta per lui). Dopo una fase di sostanziale equilibrio, però, l’Athletic Club Palermo segna due gol in rapida successione portandosi ancora una volta avanti di due reti. 5-3 firmato da Orlando e 5-4 messo a segno dal brasiliano “Nilmar”.

Partita finita? Assolutamente no: coach Rizzo continua a martellare i suoi ragazzi decidendo di fare all-in optando per la tattica del quinto uomo di movimento. Strategia che risulterà essere vincente. A 2′ dal triplice fischio il Palermo Calcio a5 riapre i giochi con Davì che piazza il pallone sotto l’incrocio dei pali e sigla il momentaneo 5-4. Passano appena 60 secondi e il Palermo C5 trova il pareggio, rete del definitivo 5-5 segnata da Madonia con una violenta conclusione dal limite dell’area. Partita bellissima, spettacolare e interpretata alla grande da entrambe le squadre.