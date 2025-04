Il Palermo Calcio a5 travolge il Canicattì: il match finisce 10-2

Nella ventiquattresima giornata del girone A di Serie C1

Nella ventiquattresima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del “Pala Don Bosco”, si impone con un nettissimo 10-2 sul Città di Canicattì. Pronti via i padroni di casa si rendono subito pericolosi con Bonanno la cui conclusione scheggia l’incrocio dei pali. Prove tecniche di gol che arriverà qualche minuto dopo.

Il primo vantaggio del Palermo C5 è siglato dallo stesso Bonanno che sfrutta alla perfezione l’assist di Davì. La compagine rosanero continua a proiettarsi in avanti, forcing premiato con il raddoppio firmato da Musso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sul finire della prima frazione la squadra guidata da coach Rizzo trova il 3-0 con Di Simone che, dopo un ottimo spunto individuale, castiga con una fucilata il portiere avversario. Si andrà all’intervallo con i rosanero sopra di 3 reti.

La ripresa segue lo stesso spartito del primo tempo: Palermo Calcio a5 proiettato in avanti e Canicattì schiacciato nella propria metà campo. La squadra rosanero prende definitivamente il largo legittimando la propria supremazia tecnica e territoriale, segnando una raffica di reti: 4-0 siglato da Madonia, 5-0 firmato da Di Simone (doppietta per lui), 6-0 segnato da Minnone, 7-0 autogol del Canicattì (azione propiziata da Minnone), 8-0 firmato da Minnone (doppietta per lui) e 9-0 siglato da Miranda.

Due distrazioni da parte della retroguardia del Palermo C5 rendono meno pesante il passivo del Città di Canicattì che timbrerà due volte il cartellino: 9-1 firmato da Furno quindi il momentaneo 9-2 messo a segno da Brancato. A chiudere i conti del match per la squadra rosanero ci penserà Musso che, direttamente da tiro libero, fisserà il punteggio sul definitivo 10-2 concedendosi inoltre il lusso di siglare l’ennesima doppietta in campionato.