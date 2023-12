Palermo C5, l’assedio non basta: gli 89ERS vincono con un super Barcellona

I rosanero non riescono ad andare in gol

PALERMO – Il derby del capoluogo siciliano se lo aggiudica il Palermo Futsal Eightyniners imponendosi 2-0 ai danni del Palermo Calcio a5. A fine partita, gli applausi del “Pala Don Bosco” sono tutti per Barcellona, estremo difensore degli 89ERS vola letteralmente tra i pali e, a suon di riflessi felini, intercetta qualsivoglia tipo di conclusione dei giocatori rosanero.

Il Palermo C5 inizia il match col piglio giusto cercando, attraverso la circolazione di palla, di scardinare la retroguardia degli Eightyniners. Tutte le occasioni da rete, però, vengono annullate proprio dal portiere degli 89ERS, migliore in campo per distacco.Sul finire della prima frazione di gioco da segnalare l’espulsione di Mistretta, estremo difensore del Palermo calcio a5 che abbatte un attaccante avversario lanciato in contropiede.

Nella ripresa, dopo lo 0-0 del primo tempo, il Palermo C5 torna a spingere costruendo diverse nitidissime occasioni da rete. Proprio nel momento migliore dei padroni di casa, ecco la beffa: altro contropiede letale degli Eightyniners finalizzato alla perfezione da Pennino. Sembra un incubo, il Palermo C5 non riesce più a svegliarsi e poco dopo gli ospiti chiudono definitivamente l’incontro con Strongoli. L’ultimo gol degli ospiti vale il definitivo 0-2.