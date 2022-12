Gaia è il nuovo “Baby Sindaco” di Biancavilla: e cita Don Pino Puglisi

Il primo cittadino Bonanno: "E’ una gioia sapere che tanti piccoli cittadini diano una mano per migliorare la città”.

1' DI LETTURA

BIANCAVILLA. Si è augurata di affiancare il sindaco “in maniera onorevole, nelle occasioni in cui riterrà giusto coinvolgermi”. Si è impegnata, inoltre, a essere un buon esempio per i propri coetanei affinchè sia chiaro che i luoghi pubblici sono beni di tutti e vanno rispettati. Gaia Terranova, 13 anni, dell’IC ‘Antonio Bruno’ è il nuovo ‘Baby Sindaco’ di Biancavilla. “Tenace e testarda” si è autodefinita l’alunna della terza media, sez. A, della scuola ‘Bruno’nel discorso programmatico che contiene una citazione di Don Pino Puglisi: “Se ognuno di noi fa qualcosa, allora si può fare molto”. Il vice “Baby Sindaco” è Antonio Scalisi, 10 anni, quinta elementare, sez. A, del Circolo didattico ‘San Giovanni Bosco’, plesso ‘Marconi.



L’elezione è avvenuta stamattina nell’Aula consiliare del Comune di Biancavilla, nel giorno dell’insediamento del Baby Consiglio comunale.

Ciascuno dei candidati ha presentato un breve programma per una città a dimensione di bambino.

Proposte interessanti e originali che hanno trovato l’apprezzamento del sindaco Antonio Bonanno e del Presidente del Consiglio comunale Martina Salvà, presenti alla seduta.

“Ho lavorato con convinzione alla costituzione del Baby Consiglio, – osserva il Presidente del Consiglio comunale Martina Salvà – uno dei progetti al quale ho pensato sin dal mio insediamento. La composizione di una giovanissima assemblea così vivace e ricca di proposte rincuora chi come noi ritiene che l’attenzione per la propria città vada espressa sin da giovanissimi. Ringrazio il vice presidente del Consiglio comunale, Rosanna Bonanno, per la collaborazione fattiva al progetto”.

“Il neo baby sindaco, il suo vice e tutti i ‘piccoli’ consiglieri – commenta il sindaco Bonanno – hanno il compito di rappresentare la voce e gli interessi delle nuove generazioni. E’ una gioia sapere che tanti piccoli cittadini diano una mano per migliorare la città dove vivono con le loro famiglie”.