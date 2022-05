Galassi (City Football Group): “Palermo perfetta per noi”

"Se vuoi essere un club mondiale nel calcio non puoi prescindere dall'Italia"

1' DI LETTURA

Alberto Galassi, membro del City Football Group, è stato ospite durante la trasmissione “23” di “Sky Sport 24”. La holding proprietaria del Manchester City e di altri club in tutto il mondo ha messo gli occhi sul Palermo, come confermato dallo stesso avvocato Galassi: “Che manchi una squadra italiana alla City Football Group è un fatto. E se vuoi essere un club mondiale nel calcio non puoi prescindere dall’Italia. Poi, se sarà il Palermo o un’altra è da vedere, perché non è l’unica proposta sul tavolo. Chiaro è che Palermo ha dei vantaggi, ma non c’è alcuna trattativa chiusa”.

“I ‘deal’ si annunciano quando sono fatti – prosegue Galassi -, e questo ancora lo è. Palermo però ha delle caratteristiche positive: è la quinta città d’Italia e calcisticamente ha un bacino d’utenza incredibile. Inoltre, ha una bellissima storia di talenti esplosi lì, come Dybala, il primo che mi viene in mente. Potrebbe essere perfetta per il Manchester City, però è un percorso lungo, non è qualcosa a breve termine”.