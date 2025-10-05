L'annuncio di Antonini

TRAPANI – La Trapani Shark ha cercato di ingaggiare l’asso del basket Danilo Gallinari. Lo ha confermato il patron granata, Valerio Antonini, nel corso di una diretta Facebook. “Abbiamo parlato con il padre facendo una grossa offerta – racconta -. CI era stato detto d attendere l’Eruopeo ma, a quanto sembra, Danilo vorrebbe smettere o comunque giocare gli ultimi mesi negli Usa”.

“Gallinari a Trapani grande colpo”

Antonini poi aggiunge: “Ci ha pensato ma sembra che non verrà a Trapani, nonostante la nostra offerta molto importante sia per arrivare fin da subito che a partire da febbraio”. Per il patron granata “sarebbe stato un grande colpo, soprattutto di immagine. Ma non possiamo forzare se non ci sono le condizioni – continua -. Meglio portare a Trapani soltanto giocatori che vogliono venire”.

“Grande Trapani Shark a Trieste”

Nel corso della diretta Facebook c’è stato spazio anche per commentare la vittoria dei granata in trasferta sul parquet di Trieste, alla prima di campionato: “Vittoria difficile contro una squadra che si è rinforzata, un risultato straordinario”, dice. E infine un messaggio ai tifosi granata in vista dell’esordio europeo in casa contro Tenerife per Champions League: “Voglio vedere il PalaShark tutto esaurito, non ci sono scuse”.

