Trapani Shark parte bene, vittoria sul parquet di Trieste

Repesa: "Grande orgoglio ma dobbiamo migliorare"

TRIESTE – Parte bene il campionato della Trapani Shark, che vince a Trieste nella partita d’esordio del suo secondo campionato di Lba. Il risultato finale è di 87-91 ma i granata di Jasmin Repesa avrebbero potuto chiudere prima il match in terra friulana. La classifica, però, vede gli Shark comunque ultimi per via della penalizzazione di quattro punti inflitta per irregolarità amministrative relative al credito d’imposta. Tra i granata ottima prestazione del nuovo arrivo Ford (16 punti per lui) e Petrucelli, che ha fatto segnare 13 a referto.

La cronaca della gara di Trieste

I granata hanno condotto la partita dall’inizio alla fine. Partenza fortissima per gli ospiti, che chiudono i primi dieci minuti di gioco avanti di undici punti (16-27).Trieste rientra nel finale di seconda frazione ma dopo la pausa Allen e Ford trascinano i granata. Nell’ultimo periodo i padroni di casa ritrovano coraggio, piazzano un break di 14-1 e a tre minuti dalla fine si portano sul -1, dopo essere stati sotto di 15 lunghezze. In un finale punto a punto Trapani è più lucida e conquista meritatamente la vittoria.

Repesa: “Vittoria meritata ma…”

“Una partita molto bella – è l’esordio di Repesa nel dopogara -. Siamo partiti bene, con una buona difesa e canestri facili in contropiede. Nei due quarti centrali siamo andati ‘benino’. Peccato per quei 15 punti di vantaggio sprecati, gli abbiamo consentito di rientrare in partita”. Repesa manda un emssaggio ai suoi: “La vittoria è meritata ma quando è il momento di uccidere la partita lo si deve fare. Sere maggiore maturità nella gestione della gara. Sotto il profilo del cuore e dell’orgoglio una partita di altissimo livello – conclude il coach granata – ma sotto l’aspetto tecnico dobbiamo fare meglio”.

