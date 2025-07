Era in vacanza con i genitori, è ricoverato in pericolo di vita

Un bambino di 7 anni originario di La Spezia è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli dopo un incidente avvenuto domenica mattina in un parco acquatico della nota località turistica pugliese. Il piccolo, in vacanza con la famiglia, avrebbe rischiato di annegare nella piscina del parco.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino si sarebbe trovato nella zona in cui l’acqua è più alta, quando avrebbe improvvisamente perso i sensi. Sarebbe stato il padre ad accorgersi della situazione, notando il figlio galleggiare privo di coscienza.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 11.30. I primi ad arrivare sono stati gli agenti del commissariato locale, seguiti dai sanitari del 118. Il personale medico ha avviato immediatamente le manovre salvavita, riuscendo a far ripartire il battito cardiaco del piccolo prima del trasferimento in ospedale.

Le condizioni del bambino restano critiche. I medici stanno facendo tutto il possibile per salvargli la vita. Restano da chiarire le circostanze esatte dell’incidente.

