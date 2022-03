Galoppo: si attende match tra Nicole’s Song e Early Target

Sotto clou è il Premio Saffo, dove cavalli anziani si sfideranno sul doppio km di pista sabbia. Apertura delle prime gabbie alle 14:25

SIRACUSA – Si attende il già disputato match tra Nicole’s Song e Early Target, nella Condizionata sui 1300 metri di pista sabbia, corsa più dotata del convegno di galoppo in programma sabato 5 marzo all’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Tra i 3 anni schierati i due giovani atleti sembrano aver già dimostrato su stesso tracciato e distanza di poter esprimere al meglio le loro potenzialità. Una delle migliori alternative è Yelsara che all’esordio in carriera vinse proprio su stessa dinamica. Cioe è progredito ultimamente e adesso deve dimostrarlo anche sul dirt. Potrebbe adattarsi bene My Sweetie e concorrere per una piazza anche Re Luck. Corsa aperta vista anche la presenza di Scivolascivola, regredito ultimamente, e Bogota Gold.

Sotto clou è il Premio Saffo, dove cavalli anziani si sfideranno sul doppio km di pista sabbia. Qui, potrebbero ripresentarsi puntualissimi al palo Special Rush ed Empedocle, con Deron Kit e Relativity che si adattano a schema e tracciato. A sfruttare la perizia potrebbero essere Capellone e Tell William.

Orario di apertura delle prime gabbie alle 14:25.