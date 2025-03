Galvagno al congresso della Cisl Fp: “La politica sia umile e ascolti”

L'intervento del presidente dell'Ars

PALERMO – “La politica deve rimanere umile e deve soprattutto ascoltare. Ha poi l’obbligo di interloquire con tutti per cercare di cogliere determinati aspetti che non sempre sono chiari: dopo, ovviamente, si determina come ritiene più opportuno ma intanto ha la responsabilità di interloquire con tutti”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, al settimo congresso regionale della Cisl Fp Sicilia, in corso al centro congressi dell’hotel San Paolo Palace di Palermo.

All’incontro del San Paolo Palace interverrà anche il segretario generale della Cisl Fp nazionale, Maurizio Petriccioli. Quest’ultimo si soffermerà sulle trattative in corso per quanto concerne la pubblica amministrazione, gli enti locali, la sanità e la sicurezza.