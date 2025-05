Solidarietà di Galvagno alla famiglia di Santo Re e alla premier Meloni

Le parole del presidente dell'Ars

PALERMO – “Desidero esprimere tutta la vicinanza alla famiglia e agli amici di Santo Re, il ragazzo ucciso ieri a Catania, vittima di una ondata di violenza incontrollata. Così come non ci sono parole per potere qualificare il post scritto addirittura contro una bambina ‘colpevole’ di essere la figlia di una madre impegnata in politica.

Ma in questo caso la politica non c’entra più: è solo odio profondo alimentato quotidianamente in modo sempre più pericoloso e irresponsabile. Al presidente Giorgia Meloni la più ampia solidarietà. In questo momento, sento il dovere di fare appello alla buona volontà di tutti per frenare in ogni modo questa recrudescenza di violenza e odio che sta avvelenando tutta la nostra società”. Lo afferma il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.