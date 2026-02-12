Gambino: “Gli sfollati di Caltanissetta meno considerati di Niscemi”

Ha scritto una lunga lettera al presidente della Regione Renato Schifani

CALTANISSETTA – “Agli sfollati di via Redentore a Caltanissetta non è stata riservata la stessa attenzione garantita dalla Regione per l’emergenza frana di Niscemi”, lo scrive in una lettera aperta al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani il consigliere comunale ed ex sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino.

L’ex sindaco riconosce la tempestività e l’adeguatezza dei provvedimenti adottati dalla Regione per Niscemi, dove la gestione dei contributi è stata affidata al sindaco Massimiliano Conti, con risorse destinate ai primi interventi in favore delle famiglie colpite dalla frana.

Tuttavia, sottolinea come “analoga misura non sia stata prevista per le quattordici famiglie sgomberate da via Redentore, a Caltanissetta, dopo il movimento franoso di oltre un anno fa”. Secondo l’ex primo cittadino, “il Comune di Caltanissetta si è fatto carico di ospitare le famiglie per circa tre mesi in strutture ricettive, ma dopo questo periodo gli sfollati sono stati lasciati al loro destino”.

Gambino sottolinea che “le quattordici famiglie di via Redentore, a oltre un anno dall’evento franoso, non hanno ricevuto alcun contributo né alcun ristoro” e che “oggi si trovano a sostenere il peso del mutuo per case inagibili e, allo stesso tempo, il canone di affitto per le nuove abitazioni”.

Pur riconoscendo che “le attività tecniche avviate dalla Regione sono adeguate” e che la nomina dell’ingegnere Duilio Alongi ha consentito di avviare gli accertamenti necessari per affrontare il problema, Gambino evidenzia come “resti una gravissima criticità non affrontata: l’assistenza finanziaria alle famiglie sfollate”.