Gangi, il Comune assegna la cittadinanza onoraria a Filippo Spallina

GANGI (PA) – Si è svolta questa mattina, presso la sala del consiglio comunale di Ganci, in provincia di Palermo, la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Filippo Spallina, dirigente in pensione della Città metropolitana di Palermo.

Alla presenza del sindaco Giuseppe Ferrarello, della presidente del consiglio Concetta Quattrocchi e dei consiglieri, Spallina ha ricevuto la cittadinanza onoraria come “segno tangibile di riconoscenza per il legame indossolubile con Gangi, testimoniato da una sincera cura per le persone, le tradizioni e le vocazioni del nostro paese”.

Spallina, accompagnato oggi dalla moglie e dalla famiglia, è stato a lungo un dirigente di primo piano dell’ex Provincia, dirigendo vari settori e partecipando a convegni e seminari di primo piano, dopo una lunga esperienza nel settore privato e dei consorzi.