Garlasco, il padre di Sempio: “Andrea non ha ucciso Chiara, quel giorno era a casa con me”

“Andrea è innocente, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi”, a dichiararlo è Giuseppe Sempio, padre di Andrea ai microfoni del Tg1.
“E noi siamo forti su questo. È stata una vigliaccata”, ha aggiunto.
Andrea Sempio, dopo la nuova inchiesta, è l’unico indagato della Procura di Pavia, che nelle scorse settimane gli ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini. La difesa del 38enne è al lavoro per smontare le accuse nei suoi confronti. Entro i termini dei venti giorni dalla notifica, come annunciato dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, saranno depositate le consulenze effettuate.
“Quel giorno Andrea era a casa con me, poi è andato a Vigevano. Ha fatto il tragitto con me, ci sono le foto“, ha affermato Giuseppe Sempio.
“Non c’entra niente, è innocente!”.
“Una vigliaccata di chi?”, chiede la giornalista del Tg1, Giuseppe Sempio risponde: “Di chi non lo posso sapere. Siamo forti per l’innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene”.