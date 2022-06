Gas, l’offerta supera da domanda: ecco cosa frena gli acquisti

Salvini: 'Ieri mi hanno dato la conferma che lo sconto benzina verrà rinnovato per tutta l'estate'

Il sistema italiano del gas si regge in equilibrio superando le difficoltà legate all’approvvigionamento temporaneo di metano russo. Complici anche le alte temperature, a fronte di una domanda prevista di 155 milioni di metri cubi è disponibile un’offerta di 195 milioni.

Il disavanzo viene destinato in parte agli stoccaggi (23 milioni di metri cubi) e in parte alle esportazioni. A frenare sugli stoccaggi non è infatti la disponibilità ma il costo della materia prima, che induce gli operatori ad aspettare quotazioni del gas più convenienti.

Intanto, Matteo Salvini in collegamento a Telelombardia prima di entrare nell’aula bunker dell’Ucciardone a Palermo per l’udienza del processo Open Arms ha detto: ‘Ieri mi hanno dato la conferma che lo sconto benzina verrà rinnovato per tutta l’estate’. ‘Ho chiesto a Franco di trovare le risorse e lui mi ha risposto che servono 4-5 miliardi. Allora io gli ho detto: troviamoli. Lo sconto precedente scade l’8 luglio ed entro giugno c’è impegno a rinnovare questo benedetto sconto’.