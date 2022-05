Gasparri: “Cascio resta candidatissimo a Palermo”

I partiti di centrodestra continuano a discutere sul nome di chi dovrà correre per il ruolo di sindaco

“Se a Palermo ritireremo Cascio per appoggiare Lagalla? In Sicilia stanno discutendo, per ora c’è Cascio candidato e resta candidatissimo”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, Rai Radio1, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri parlando delle amministrative che saranno a Palermo e in attesa che la coalizione di centrodestra trovi l’accordo per il nome del candidato.