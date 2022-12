Gasparri: “Forza Italia in Sicilia ritrovi l’unità”

Il vice presidente del Senato dice la sua sulle faide siciliane.

3' DI LETTURA

ROMA – “Forza Italia in Sicilia deve essere unità per onorar l’ampio mandato ricevuto dai siciliani”. E’ un appello all’unità quello del vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri. Il responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia richiama i berluscones siciliani a riporre le spade nel fodero e sostenere convintamente il governo di Renato Schifani.

Senatore Gasparri, la spaccatura di Forza Italia in Sicilia ha dato vita a ben due gruppi separati all’Ars. Che sta succedendo?

C’è un’accesa dialettica che spero possa presto essere superata perché Forza Italia deve essere unita anche per onorare l’ampio mandato ricevuto da così tanti elettori siciliani.

Qual è la vera Forza Italia, quella di Pellegrino o quella di Mancuso?

Forza Italia è una e una sola: quella guidata da Silvio Berlusconi. Forza Italia è quella che in Sicilia ha espresso la candidatura di Renato Schifani che ha ottenuto un ottimo risultato e che quindi deve avere la sua unità interna, totale e convinta che io spero possa essere raggiunta con ragionevolezza.

Crede si arriverà nel breve periodo a un commissariamento del partito?

Non spetta a me fare valutazioni di questo tipo. Mi auguro che i dirigenti siciliani che hanno lunghe storie e hanno affrontato tante prove politiche ed elettorali sappiano trovare autonomamente le ragioni dell’unità e della serenità interna nella consapevolezza che i doveri nel governo di questa importante e bellissima regione devono su tutte le altre discussioni. Esprimiamo il presidente della Regione, l’amico Renato Schifani, e questo ci impegna ancora di più a una condotta assolutamente responsabile e costruttiva all’insegna dei doveri verso i cittadini siciliani.

Berlusconi come valuta questa spaccatura?

Berlusconi è l’uomo dell’unità. Vorrebbe che tutti fossero uniti nel centrodestra ed è un fautore della politica del buon senso anche rispetto agli schieramenti avversari, figuriamoci se non vuole una Forza Italia unita e coesa, credo che sia dispiaciuto di quanto è avvenuto o e che auspichi una condotta unitaria da parte di tutti.

Non crede che le lotte interne al partito possano indebolire il presidente Schifani?

Il presidente Schifani gode di una solida maggioranza e del resto se Forza Italia ha chiesto e ottenuto con forza la candidatura di un proprio esponente in Sicilia, rinunciando ad analoghe possibilità in altre regioni per evidenti ragioni di equilibrio generale della coalizione, deve oggi valorizzare al massimo la presidenza di Schifani sostenendola e non indebolendola. E credo che l’azione del governo in Sicilia sarà incisiva e efficace.

Lei è il responsabile nazionale enti locali del partito. In primavera si voterà a Catania, Siracusa e Trapani. Come i muoverà Forza Italia?

Noi dobbiamo impegnarci nelle prossime amministrative per vincere in tutte le città con un centrodestra unito, non ho alcun dubbio su questo. A partire ovviamente dai capoluoghi chiamati al voto come Catania, Siracusa e Trapani. Forza Italia dovrà cercare le ragioni dell’unità del centrodestra, Ovviamente poi ci saranno realtà locali, movimenti civici, ma la connotazione della coalizione dovrà essere in Sicilia, come nel resto d’Italia, chiaramente orientata al centrodestra e con la presenza dei simboli dei movimenti politici del centrodestra