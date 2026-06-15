 Gazzella dei carabinieri, l'incidente: grave un militare, cinque feriti
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Gazzella dei carabinieri travolta da un’auto: militare grave, cinque feriti

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Il carabiniere è stato ricoverato al Civile di Brescia
l'incidente
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Grave incidente stamattina intorno alle 9.30 a Curtatone (Mn), lungo la Sp420: coinvolto un mezzo dei carabinieri, cinque feriti. I particolari.

Gazzella dei carabinieri, l’incidente

Il trasferimento di un ladro in tribunale si è concluso con un grave incidente stradale a Curtatone (Mn), lungo la Sp420. L’episodio ha coinvolto unagazzella dei Carabinieri e un’autovettura civile.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto proveniente da una strada secondaria si sarebbe immessa nell’arteria principale scontrandosi con l’auto dei carabinieri, che si è ribaltata.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i militari dalle lamiere, uno di loro, in gravi condizioni, è stato stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia.

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