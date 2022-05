Nel doppiofondo del Suv cocaina e hashish, arrestato catanese a Milano

L'indagine è delle fiamme gialle etnee.

1' DI LETTURA

CATANIA – Un giarrese di 49 anni, ma residente a Mascali, è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Catania per detenzione di droga. All’interno di un Suv, a Milano, aveva nascosto in un doppio fondo 12 chili di cocaina e 16 chili di hashish. Gli investigatori sapevano che il siciliano aveva anche a disposizione un’altra auto e così l’hanno perquisita trovando altri 3 chili di cocaina e 16 chili di hashish. In totale sono stati sequestrati 47 chilogrammi di droga.

Le indagini che sono state svolte dalle unità specializzate del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, hanno permesso di acquisire, a seguito di alcune perquisizioni e di una efficace attività informativa, elementi utili per delineare l’esistenza di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, provenienti dalla Spagna e diretti nel territorio nazionale (nord Italia e Sicilia). Da lì sono partiti gli accertamenti che hanno portato all’importante sequestro avvenuto con la cooperazione dei militari del Gruppo “Pronto Impiego” di Milano. Il giarrese una volta fermato ha subito mostrato nervosismo, un comportamento che ha portato i finanzieri ad approfondire le ricerche. Che come detto hanno dato esito positivo. Il siciliano è stato arrestato in flagranza. Il gip su richiesta del pm ha convalidato la misura cautelare.