Gela, aveva cocaina e hashish: arrestato un 69enne

Per lui l'accusa è di spaccio

GELA (CALTANISSETTA) – I carabinieri del reparto Territoriale di Gela hanno tratto in arresto un 69enne per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, bloccato mentre era su una bici elettrica, è stato trovato in possesso di oltre 105 grammi di cocaina e di un flacone contenente Metadone privo di prescrizione medica.

Durante una successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato altri 125 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e dei flaconi di Metadone. Parte della droga era nascosta in intercapedini e cavità murarie appositamente realizzate.

Il Gip di Gela, su richiesta della locale Procura, ha convalidato l’arresto ed emesso, nei confronti dell’indagato, la misura cautelare della custodia in carcere.