Gela, deteneva droga in casa: arrestato 32enne

La sostanza stupefacente era nascosta all'interno della cassetta di scarico del bagno

1' DI LETTURA

Un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A scoprirlo sono stati i carabinieri di Gela.

In particolare, i carabinieri durante una perquisizione operata presso il domicilio del giovane hanno rinvenuto, abilmente occultati all’interno della cassetta di scarico del bagno: un panetto di circa 50 grammi di hashish, un bilancino per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga. Sequestrati circa 200 euro nella disponibilità dell’uomo, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il Tribunale di Gela su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.