Gela, due incendi distruggono 5 auto: il primo è di natura dolosa

I roghi sono divampati intorno alle 2 di notte

GELA (CALTANISSETTA) – Cinque auto sono rimaste danneggiate in due diversi incendi nella notte a Gela, in provincia di Caltanissetta.

Intorno alle 2 è stata data alle fiamme, in via Cairoli, la Lancia Musa di proprietà di un’impiegata ai servizi sociali del Comune. Le fiamme, prima di essere spente dai vigili del fuoco, hanno danneggiato parzialmente una Mercedes classe A e una Fiat Panda che erano parcheggiate nelle vicinanze. Dal sopralluogo congiunto di vigili del fuoco e carabinieri sarebbe emersa la natura dolosa dell’incendio.

Intorno alle 2.30, in via San Nicola ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, l’autovettura Fiat Sedici, di proprietà di un macellaio. Le fiamme, anche in questo caso domate dai vigili del fuoco, hanno parzialmente distrutto il mezzo e danneggiato una Lancia Delta posteggiate nelle immediate vicinanze. In questo caso le indagini sono affidate alla polizia.

La condanna del sindaco

“La scorsa notte la città ha vissuto momenti di grande tensione a causa di una serie di attentati incendiari avvenuti in diversi punti del territorio e ai danni di più persone. Si tratta di episodi gravissimi e inaccettabili, che minano la sicurezza della nostra comunità e che non possono essere tollerati in alcun modo”. Lo ha detto il sindaco di Gela, in provincia di Caltanissetta, Terenziano Di Stefano riferendosi a due diversi attentati incendiari, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, che hanno coinvolto cinque autovetture.

“Come sindaco di Gela e a nome dell’intera amministrazione comunale – ha continuato Di Stefano – esprimo la mia ferma condanna per questi atti criminali che colpiscono non solo le vittime dirette, ma l’intera collettività. Gela è una città che merita di essere libera dalla paura, dal ricatto e dalla violenza. Chiediamo con forza l’intervento immediato delle autorità competenti affinché si faccia piena luce su quanto accaduto e si assicurino alla giustizia i responsabili di questi vili gesti”. “L’amministrazione comunale è e sarà sempre al fianco dei cittadini onesti e di tutti coloro che rifiutano la logica della violenza. – ha osservato – Non arretreremo di un passo nella battaglia per la legalità e la sicurezza. Invitiamo la cittadinanza a collaborare con le forze dell’ordine segnalando qualsiasi informazione utile alle indagini. Solo uniti possiamo respingere con forza ogni tentativo di destabilizzazione e criminalità. Gela non si piega. Gela reagisce”.