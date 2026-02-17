 Fabio Toscano è morto a Gela dopo l'incidente con la moto
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Gela, 27enne morto dopo la caduta con la motocicletta

Troppo gravi le ferite riportate che non gli hanno lasciato scampo
LA TRAGEDIA
di
1 min di lettura

GELA (CALTANISSETTA) – Un ventisettenne, Fabio Toscano, è morto a Gela, in provincia di Caltanissetta, a causa delle conseguenze riportate in un incidente stradale questa mattina su un tratto del lungomare Federico II di Svevia.

Il giovane avrebbe perso il controllo della moto Honda sulla quale era in sella. Tra i primi a intervenire, il sindaco Terenziano Di Stefano, nella zona per un sopralluogo. Gli ha praticato un massaggio cardiaco per rianimarlo.

Il giovane è stato trasferito all’ospedale Vittorio Emanuele ma è morto.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI