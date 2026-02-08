Gela, in auto con 17 dosi di cocaina e crack: arrestato 26enne

L'operazione della polizia

GELA – La polizia ha trovato nella sua auto diciassette involucri di hashish, cocaina e crack. Così è stato arrestato un 26enne che alla vista degli agenti del commissariato di polizia ha mostrato parecchia agitazione e insofferenza durante il controllo di polizia.

Il ventiseienne dovrà rispodere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Mercoledì notte un equipaggio della volante, transitando per via Europa, ha incrociato un’autovettura con due persone a bordo, tra cui l’arrestato. Alla vista degli agenti il ventiseienne ha mostrato evidente stato di agitazione ed insofferenza al controllo di polizia.

Gli agenti, dopo aver fermato il mezzo, hanno proceduto alla perquisizione personale degli occupanti. Nella tasca destra del giubbotto dell’uomo sono state rinvenute e sequestrate diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina e crack, già confezionata, pronta per la cessione illecita, racchiuse all’interno di diciassette involucri di cellophane termosaldati di plastica trasparente per un totale di 42 grammi di sostanze stupefacenti.

In seguito alla perquisizione estesa al domicilio dell’arrestato i poliziotti hanno sequestrato altro hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza. Ultimati gli adempimenti di rito l’arrestato, come disposto dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il Gip presso il Tribunale di Gela, nell’udienza di giovedì ha convalidato l’arresto e, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.