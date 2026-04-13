Intervento dei vigili del fuoco in via Lipari. Indaga la polizia

GELA – Un incendio doloso, a Gela (Caltanissetta), ha danneggiato l’area giardino dell’abitazione dell’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio. Le fiamme, nella notte, hanno colpito anche la centralina del gas, all’esterno dell’immobile. Sul posto, in via Lipari, sono arrivati gli agenti del commissariato.

“Sicuramente, è un avvertimento – dice Di Dio – dopo il sequestro dell’area abusiva di sabato. Qualcuno, già dal balcone di un’abitazione di questa via, aveva preannunciato che ci sarebbe stato qualcosa. Evidentemente, mi ritengono responsabile del sequestro. Mi rivolgerò subito alla procura, sporgendo denuncia”.

Sabato, proprio in via Lipari, dove vive l’assessore insieme alla famiglia, agenti della municipale e della polizia di Stato erano stati aggrediti dai componenti di un nucleo familiare a cui appartiene un’area abusivamente trasformata in rimessa per rifiuti ingombranti e vecchie masserizie, poi sottoposta a sequestro.

“Sono fatti gravissimi – dice il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano – contatterò subito il questore e se sarà il caso anche il prefetto. Non permettiamo a nessuno di agire in questo modo”.

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