Gela, tre auto a fuoco nella notte: c’è pure quella di un avvocato

Sono intervenuti i pompieri e i carabinieri

Tre auto a fuoco in poche ore a Gela. I malviventi hanno dato alle fiamme anche la Lancia Musa dell’avvocato – ed ex consigliere comunale – Anna Comandatore. L’auto era posteggiata in via Islanda, in zona Capo Soprano quando, poco dopo la mezzanotte, è stata cosparsa di liquido infiammabile e incendiata.

Le indagini

Stesse modalità hanno riguardato l’auto di due pensionati, la prima è stata incendiata intorno alle 18.30 di ieri in piazza Don Bosco e la seconda, intorno alle 2.30 di questa notte in via Butera. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme e a seguito del sopralluogo, hanno determinato la natura dolosa dei tre incendi. Sui tre episodi indagano i carabinieri.