 Gela, inchiesta della Dda sul ciclo rifiuti della discarica Timpazzo
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Gela, inchiesta sul ciclo rifiuti della discarica Timpazzo: sei indagati

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L'indagine della Dda
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
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CALTANISSETTA – La Dda di Caltanissetta ha aperto un’inchiesta su presunti illeciti nel ciclo gestionale della discarica Timpazzo, a Gela (Caltanissetta). Sono almeno sei gli indagati, compreso il vertice della società in house Impianti Srr, che gestisce il sito e il servizio rifiuti nel territorio della Srr4, per l’area sud della provincia di Caltanissetta.

Per le persone coinvolte per cui sono state richieste misure restrittive, a breve, sono previsti gli interrogatori preventivi. Davanti al gip si presenterà anche l’amministratore di Impianti, l’ingegnere Giovanna Picone, riconfermata lo scorso anno. I pm della Dda di Caltanissetta e i carabinieri, da tempo, stanno approfondendo il ciclo della discarica, che è una delle principali in Sicilia.

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