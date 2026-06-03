Gela, nel pronto soccorso ci sono solo 2 medici a fronte dei 14 previsti

L'amministrazione si appella alla Regione per superare l'emergenza

GELA (CALTANISSETTA) – Solo due medici di ruolo, compreso il direttore dell’unità operativa di emergenza, stanno portando avanti il pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele a Gela (Caltanissetta).

La struttura fa riferimento a pazienti che arrivano anche da altri Comuni della provincia di Caltanissetta, con un bacino di utenza di almeno 150 mila abitanti. Per gli operatori sta diventando difficile mantenere tutti i turni, possibili solo attraverso giovani alla prima esperienza sul campo e non di ruolo né strutturati.

Altri due medici sono invece in malattia per gravi patologie. La pianta organica prevede, per il pronto soccorso gelese, 14 medici oltre al primario. L’amministrazione di Gela, con il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore Filippo Franzone, da tempo cerca di avere riscontri dalla Regione nel tentativo di ottenere un rafforzamento del pronto soccorso e di altri reparti del nosocomio, a loro volta con personale, tra medici e operatori, spesso inferiore a ciò che prevede la pianta organica.

Il management di Asp e la direzione del nosocomio gelese hanno ribadito che si cercheranno soluzioni.