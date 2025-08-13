Gela, trolley sospetto: intervento degli artificieri dell’Arma

Sul posto anche vigili del fuoco e un'ambulanza

GELA (CALTANISSETTA) – Intervento degli artificieri dell’Arma dei carabinieri. Giunti da Caltanissetta e da Catania, per mettere in sicurezza un’area adiacente al Mc Donald’s di Gela. Dove era stata segnalata la presenza sospetta di un trolley abbandonato.

I carabinieri del locale Reparto Territoriale sono intervenuti in via Venezia per eseguire una valutazione preliminare, hanno delimitato l’area e fatto allontanare tutte le persone presenti. Collaborati dal personale della Polizia di Stato, per poi richiedere l’intervento dei militari specializzati artificieri antisabotaggio dei Comandi Provinciali di Caltanissetta e Catania.

Giunto sul posto, il personale specializzato dell’Arma ha avviato le procedure di messa in sicurezza del trolley, che a esito di scansione è risultato vuoto. È stato quindi rimosso dagli stessi artificieri. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale, che ha contribuito alla delimitazione dell’area interessata, i vigili del fuoco e un’ambulanza.