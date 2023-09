E' ricoverato in codice rosso

GELA (CALTANISSETTA) – Un 55enne è stato ferito a Gela con numerose coltellate al collo e al torace. L’uomo è ricoverato nell’ospedale Vittorio Emanuele dove è stato trasportato in codice rosso.

Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accoltellamento, che sarebbe avvenuto al culmine di una lite in via Sammartino, indagano i carabinieri del reparto Territoriale di Gela.