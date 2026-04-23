"Uno ha tentato di salvare l'altro". Il dolore di Laura Chiatti: "Erano miei compaesani"

Due fratelli trovati senza vita e un’intera comunità sotto shock. A Magione, in provincia di Perugia, i gemelli Francesco e Giacomo Fierloni, 22 anni, sono morti folgorati vicino a una linea elettrica di media tensione.

Gemelli morti folgorati a Magione, la ricostruzione

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di martedì 21 aprile, intorno alle 23.30, in località La Goga. Secondo una prima ricostruzione riferita dai vigili del fuoco, i due giovani stavano tentando di recuperare un volatile da richiamo posato sui fili elettrici di media tensione da 20.000 Volt, collocati a circa dieci metri di altezza. Per farlo avrebbero utilizzato un palo metallico, urtando accidentalmente i cavi e venendo investiti da una scarica elettrica.

Chi ha rinvenuto i due giovani senza vita

A trovare i due ragazzi intorno a mezzanotte sono stati il padre, un fratello e un altro familiare. Sul posto sono arrivati tempestivamente due equipaggi del 118, che hanno praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, purtroppo senza esito. I sanitari hanno infine dichiarato il decesso dei due giovani.

Il recupero dei corpi e le indagini

I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero dei corpi, che si trovavano in un’area difficilmente raggiungibile dai normali mezzi di soccorso. Presenti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il sindaco: “Erano due ragazzi spettacolari”

Il sindaco di Magione, Massimo Lagetti, ha raccontato all’ANSA di conoscere bene Francesco e Giacomo Fierloni. Secondo quanto riferito, i due ragazzi stavano allenando dei piccioni da riporto. Uno dei volatili sarebbe finito sul palo della media tensione e i fratelli avrebbero cercato di farlo scendere aiutandosi con un tubo metallico.

A compiere l’operazione sarebbe stato uno dei due gemelli, rimasto folgorato per primo. L’altro potrebbe essere morto nel tentativo di soccorrerlo. I due giovani lavoravano nella ditta di termoidraulica di famiglia.

“Siamo scioccati per quanto successo – ha detto il sindaco – è qualcosa di inimmaginabile. Erano due ragazzi spettacolari, lavoravano con grande impegno, sempre gentilissimi. È una tragedia difficile da accettare”. Per il giorno dei funerali è stato proclamato il lutto cittadino.

Il cordoglio della Regione Umbria

Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, attraverso una nota: “Esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei due giovani fratelli di Magione colpiti nella notte da una scarica elettrica. Un evento che ha sconvolto l’intera comunità. In questo momento di immenso dolore per due giovani vite spezzate l’amministrazione regionale si stringe con un abbraccio commosso alla famiglia colpita da un lutto dolorosissimo e alla cittadinanza, condividendo la sofferenza per questa perdita ingiusta che lascia un grande sgomento in tutto il territorio umbro”.

Gemelli folgorati a Magione, il messaggio di Laura Chiatti

Dai social è arrivato anche il cordoglio dell’attrice umbra Laura Chiatti. “Due giovani vite si sono spezzate troppe presto – ha scritto in una Instagram Story – Due gemelli, due sogni, due futuri, due ragazzi che se ne sono andati in un attimo. Una tragedia immensa che ha colpito la famiglia Fierloni e un’intera comunità. I ragazzi, compaesani, erano di Magione, il mio paese, in provincia di Perugia. Oggi Magione piange due dei suoi figli. Il mio pensiero più profondo va alla famiglia, in questo momento straziante. Non ci sono parole che possano colmare un vuoto così grande. Vi sono accanto con il cuore”.

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