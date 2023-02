Genoa-Palermo, in 25mila al “Ferraris” per l’anticipo di Serie B

Mille tifosi rosanero nel settore ospiti dello stadio

Genoa-Palermo, anticipo della 24ª giornata del campionato di Serie B in programma venerdì 10 febbraio alle ore 20:30, avrà una cornice di pubblico “da Serie A”, come riporta il sito ufficiale del Genoa. Una sfida che vale molto per il proseguimento del campionato e delle rispettive ambizioni. A oggi sono oltre 22mila i possessori di titoli per accedere allo stadio. Oltre ai 20.239 abbonati allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, si contano 2000 biglietti acquistati, di cui mille dai supporter ospiti in arrivo dalla Sicilia, dal centro e nord Italia. Il numero potrebbe essere destinato a crescere nei giorni che precedono l’incontro del campionato cadetto, per arrivare a circa 25mila spettatori.