È stata trasportata in ospedale d'urgenza

GENOVA – Momenti di paura a Genova. Una ragazza di 22 anni, al culmine di una lite, è stata colpita da diverse coltellate all’addome. La violenza si è verificata intorno alle 16.45.

La giovane colpita è anche incinta ed è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Galliera. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze, la violenta aggressione sarebbe nata da una discussione tra due coetanee ed è culminata con le coltellate all’addome.

La polizia ha identificato la presunta autrice dell’accoltellamento e ha posto sotto sequestro l’arma. In ospedale anche la donna che ha sferrato i fendenti.

Una violenta aggressione con coltellate si è verificata a Milano ed un’altra a Palermo nella zona di via Chiavettieri, con un ragazzo di 35 anni rimasto ferito.

