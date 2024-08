L'aggressore è un 13enne. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri

SORI (GENOVA) – Un “like” non gradito e l’appuntamento per chiarire la situazione, con un 14enne che viene accoltellato all’addome. Sembrerebbe una scena da film, ma si è verificato nella serata di ieri, giovedì 15 agosto, a Sori, in provincia di Genova. I protagonisti della vicenda sono tutti giovanissimi.

Sori era gremito per i festeggiamenti nell’ambito della festa patronale della Madonna delle Grazie. Dopo la chiamata al 112 il giovane è stato soccorso e poi trasportato all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso.

La ferita, fortunatamente, non sarebbe troppo profonda e il 14enne non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica di quanto successo, tutto sembra essere nato da una banale lite tra coetanei per un ‘like’ sui social a una ragazzina, ex fidanzatina del ragazzo che ha sferrato il colpo con il coltello, degenerata in una colluttazione e, poi, nell’accoltellamento.

Individuato l’aggressore

I militari hanno raccolto le testimonianze e identificato l’aggressore, un 13enne italiano che è stato portato in caserma, poi è stato affidato ai genitori. Proseguono gli accertamenti che capire se sono coinvolti altri ragazzi.