Geo Barents soccorre 282 persone nel canale di Sicilia

A bordo donne e bambini.

PALERMO – La Geo Barents, la nave di Medici senza Frontiere, ha soccorso 282 migranti in sette diverse operazioni di soccorso coordinate dalle autorità italiane nel Mediterraneo centrale. I soccorsi hanno riguardato 7 barchini, alcuni dei quali – afferma la Ong – erano in mare da più di tre giorni. Tra i migranti salvati ci sono una settantina di donne, di cui una incinta, altrettanti minori non accompagnati e due bambini di meno di un anno.